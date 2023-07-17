Торговая сессия на Гонконгской бирже отменена из-за тайфуна

Оператор Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) отменил торговую сессию понедельника, включая внебиржевые торги, из-за приближающегося тайфуна "Талим".

Оператор Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) отменил торговую сессию понедельника, включая внебиржевые торги, из-за приближающегося тайфуна "Талим".

Как передает Report, клиринговые и расчетные услуги по ценным бумагам также не будут предоставляться в течение всего дня.

Правилами биржи предусмотрена отмена торгов в случае, если метеорологические службы объявляют о приближении тайфуна. Гонконгская обсерватория выпустила такое уведомление еще утром, предупредив, что восьмой уровень опасности сохранится на острове примерно до 16:20 по местному времени. Этот уровень означает, что порывы ветра могут достигать 63 км/ч. Вся торговая сессия на HKEX отменяется в случае, если опасность сохраняется на таком уровне хотя бы до полудня.