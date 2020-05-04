Торговая неделя на Гонконгской бирже открылась падением индекса Hang Seng

Котировки на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют падение на фоне нарастания конфликта между США и Китаем в части сокрытия информации о коронавирусе.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", Hang Seng Index упал на 947,41 пунктов (-3,84%) до 23 696,18.

Ранее Associated Press со ссылкой на данные разведки сообщило, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы успеть запастись необходимыми средствами защиты и медикаментами. Преуменьшая тяжесть коронавируса, КНР увеличила импорт и сократила экспорт медицинских товаров, следует из доклада.

До этого The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) сообщило, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.