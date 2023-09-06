Торговая комиссия в США может в сентябре подать антимонопольный иск к Amazon

Федеральная торговая комиссия (FTC) может подать антимонопольный иск против Amazon.com Inc. в этом месяце, поскольку компания не представила американскому регулятору предложения, которые могли бы смягчить его опасения.

Федеральная торговая комиссия (FTC) может подать антимонопольный иск против Amazon.com Inc. в этом месяце, поскольку компания не представила американскому регулятору предложения, которые могли бы смягчить его опасения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В последние годы FTC проверяет ряд деловых практик Amazon. В частности, регулятор пытается оценить, не отдает ли компания предпочтение собственным розничным предложениям перед предложениями конкурентов на своей платформе, а также то, каким образом она обращается со сторонними продавцами. Кроме того, изучается логистическая программа Amazon с точки зрения неконкурентных практик.

По словам источников WSJ, иск может затронуть сразу несколько аспектов деятельности Amazon. Регулятор предложит компании принять "структурные меры", которые могут привести к разделению ее операций.

Как сообщает газета, юристы Amazon провели онлайн-встречу с представителями FTC 15 августа. Подобные встречи часто используются компаниями как возможность согласовать с регулятором заблаговременное изменение деловых практик во избежание судебного процесса.

Представители Amazon, однако, этого не сделали, отмечают источники. Юристы компании дали понять, что изменение практик может привести к повышению цен на товары и замедлению скорости их доставки покупателям.

FTC, в свою очередь, не обозначила четко, какие уступки от Amazon могли бы снять ее опасения, пишет WSJ.

В июне этого года регулятор подал судебный иск к Amazon, в котором утверждается, что компания обманом заставила некоторых клиентов стать участниками платной программы Prime и сознательно усложнила процесс выхода из нее.

Акции Amazon подешевели на 0,5% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 63%.