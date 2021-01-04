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Торги в Токио закрылись снижением на фоне возможности введения ЧС в Японии

Торги в Токио закрылись снижением на фоне возможности введения ЧС в Японии Индекс Nikkei уменьшился на 0,68% , а индекс TOPIX - на 0,56%
Финансы
4 января 2021 г. 11:33
Торги в Токио закрылись снижением на фоне возможности введения ЧС в Японии

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи снизились в понедельник на фоне рассмотрения правительством Японии возможности введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии.

Как передает Report, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, уменьшился на 0,68% по сравнению с уровнем 30 декабря, до отметки 26165,59 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 0,56%, до 1794,59 пункта, свидетельствуют данные торгов.

По данным агентства Кyodo, снижение связано с опасением инвесторов, что введение режима ЧС может привести к стагнации экономической деятельности в стране.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство изучит вариант введения режима ЧС в связи с ухудшением ситуации с распространением нового коронавируса в столичной зоне Большого Токио, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. 2 января призыв к властям о введении режима озвучили губернаторы этих префектур.

Ситуация с коронавирусом в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись. Общее число случаев заражения превысило 245 тыс., зафиксировано более 3,6 тыс. летальных исходов. Для борьбы с пандемией власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января и попросили владельцев заведений общепита в крупных городах сократить время их работы.

Режим ЧС действовал в Японии в апреле и мае 2020 года во время первой волны пандемии. Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в этот период не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты. Компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работали по сокращенному графику, преимущественно только навынос. При этом в период второго всплеска заболеваемости (в июле и августе) власти не стали принимать аналогичные меры.

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