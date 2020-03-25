Торги в США закрылись ростом индексов на фоне ожидания мер поддержки экономики

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись во вторник значительным ростом ключевых индексов на фоне ожиданий одобрения Конгрессом США дополнительного пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

К 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 бакинское время) индекс Dow Jones вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20 704,91 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 209,93 пункта (9,38%), до 2 447,33 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 557,18 пункта (8,12%), до 7 417,86 пункта.

Нефть марки WTI выросла в цене на 0,31 долларов США(1,3%) и торгуется на уровне 24,09 долларов США за баррель.