Торги на Токийской бирже открылись ростом после падения накануне

Торги на Токийской фондовой бирже в пятницу, 25 февраля, открылись ростом на фоне коррекции после падения, зафиксированного днем ранее.

Торги на Токийской фондовой бирже в пятницу, 25 февраля, открылись ростом на фоне коррекции после падения, зафиксированного днем ранее.

Как передает Report, за первые 15 минут торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,05%, до отметки в 26 244 пункта. Накануне Nikkei потерял 1,81%. Курс иены к доллару с начала валютных торгов в пятницу ослаб на 0,83% и составляет 115,57-115,58 иены за доллар.

21 февраля из-за начала военной операции в Донбассе на российском фондовом рынке произошел крупнейший за 12 лет обвал: индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%, опустившись до 3 000 пунктов. На минимуме дня он падал более чем на 14%. В последний раз подобный обвал на российском рынке был зафиксирован в ноябре 2008 года. Также обвалились индексы других крупнейших мировых бирж — Стамбульской, Венской, Итальянской, Немецкой и Французской.