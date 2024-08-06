Торги на Нью-Йоркской бирже открылись незначительным ростом ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись незначительным ростом ключевых индексов после их резкого снижения в понедельник.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись незначительным ростом ключевых индексов после их резкого снижения в понедельник.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones в первые минуты после начала сессии вырос на 148,22 пункта (0,38%), до отметки 38 851 пункт.

Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, увеличился на 24,49 пункта (0,47%) до 5 210 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq прибавил 20,17 пункта (0,12%) и оказался на отметке 16 220 пунктов.