​Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились незначительным ростом ключевых индексов.

Как передает Report, об этом соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 60,08 пункта (0,25%) и установился на отметке 23 685,42 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 11,2 пункта (0,39%) и оказался на отметке 2 863,7 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 70,84 пункта (0,79%), до отметки 9 014,56 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,22% (2 доллара США) и составила 29,71 долларов США.