Торги на бирже Нью-Йорка закрылись умеренным ростом

Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка к завершению торгов продемонстрировали умеренный рост.

Как передает Report, об этом следует из информации на сайте торговой площадки.

Так, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 152,88 пункта (0,60%) - до отметки 25 758,42.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 24,81 пункта (0,82%) и оказался на отметке 3 066,12. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 135,06 пункта (1,4%) - до 9 723,87.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне 37,07 долларов США за баррель.