Торги на бирже Нью-Йорка завершились снижением ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились падением ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились падением ключевых индексов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,09 пункта (0,01%) и остановился на отметке 32 420,06 пункта. S&P 500 потерял 21,38 пункта (0,55%) и оказался на отметке 3 889,14 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 265,81 пункта (2,01%), до 12 961,89 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. Цена поставок энергоносителя в апреле выросла на 3,46 (6,03%), до 60,86 долларов США.