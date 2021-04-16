Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом ключевых индексов на фоне сигналов о восстановлении американской экономики в условиях пандемии нового коронавируса

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом ключевых индексов на фоне сигналов о восстановлении американской экономики в условиях пандемии нового коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 305,1 пункта (0,9%) и установился на отметке 34 035,99 пункта. Индекс S&P 500 набрал 45,76 пункта (1,11%) и оказался на отметке 4 170,42 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 180,92 пункта (1,31%), до 14 038,76 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. Цена поставок энергоносителя в мае выросла на 0,6 (0,96%), до 63,35 долларов США.