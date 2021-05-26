Торги на биржах в США закрылись снижением ключевых индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились к закрытию торгов во вторник после роста в начале сессии

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились к закрытию торгов во вторник после роста в начале сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 81,52 пункта (0,24 процента), до 34 312,46 пункта. Индекс S&P 500 потерял 8,92 пункта (0,21 процента), установившись на отметке 4 188,13 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 4 пункта (0,03 процента), до отметки 13 657,17 пункта. При открытии торгов все ключевые индексы на биржах США росли.