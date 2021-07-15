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Торги на биржах в США закрылись незначительным ростом

Торги на биржах в США закрылись незначительным ростом Биржевые индексы США продемонстрировали второй подряд день без существенных колебаний, отметившись незначительным ростом.
Финансы
15 июля 2021 г. 01:54
Торги на биржах в США закрылись незначительным ростом

Биржевые индексы США продемонстрировали второй подряд день без существенных колебаний, отметившись незначительным ростом.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

По данным торгов, на закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,13 процента - до 34 933,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,22 процента - до 14 644,95 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,12 процента - до 4 374,30 пункта.

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