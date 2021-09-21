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Торги на биржах США завершились заметным снижением индексов

Торги на биржах США завершились заметным снижением индексов Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились по итогам торговой сессии на 1,7-2,2% на фоне опасений о банкротстве крупной китайской девелоперская компании Evergrande Group.
Финансы
21 сентября 2021 г. 02:16
Торги на биржах США завершились заметным снижением индексов

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились по итогам торговой сессии на 1,7-2,2% на фоне опасений о банкротстве крупной китайской девелоперская компании Evergrande Group.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 614,41 пункта (1,78%), до 33 970,47 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 75,26 пункта (1,70%) и оказался на отметке 4 357,73 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 321,29 пункта (2,10%), до 15 012,19.

По мнению экспертов, финансовые проблемы второго по величине китайского девелопера привели к резкой распродаже акций по всем основным промышленным направлениям. "Это неожиданное открытие в понедельник. Мы сейчас определенно более насторожены", - приводит газета The Wall Street Journal слова ответственного за инвестиции в Penn Mutual Asset Management Чживэя Рэна. При этом некоторые специалисты полагают, что снижение индексов может быть также обусловлено тем, что рынки потеряли динамику на фоне распространения дельта-штамма коронавируса.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:32 по времени Восточного побережья США (01:32 - бакинское время) цена поставок энергоносителя в ноябре понизилась на 1,27 процента (1,76%), до 70,70 долларов США.

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