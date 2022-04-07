О нас
Аудио новости

Торги на биржах США закрылись заметным снижением ключевых индексов

Торги на биржах США закрылись заметным снижением ключевых индексов Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением ключевых индексов на 0,4-2,2% на фоне заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о готовности повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов для борьбы с инфляцией в стране.
Финансы
7 апреля 2022 г. 02:51
Торги на биржах США закрылись заметным снижением ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением ключевых индексов на 0,4-2,2% на фоне заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о готовности повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов для борьбы с инфляцией в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 144,67 пункта (0,42%), до отметки 34 496,51 пункта. Индекс S&P 500 потерял 43,97 пункта (0,97%), опустившись до уровня 4 481,15 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 315,35 пункта (2,22%), до 13 888,82 пункта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Шарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса
ВидеоШарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса
7 апреля 2022 г. 03:35
Состоится заседание Совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
Состоится заседание Совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
7 апреля 2022 г. 03:05
Президент Совета ЕС выступил с заявлением по итогам встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Президент Совета ЕС выступил с заявлением по итогам встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
7 апреля 2022 г. 02:05
В Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева с председателем Совета ЕС и премьер-министром Армении
ФотоВ Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева с председателем Совета ЕС и премьер-министром Армении
7 апреля 2022 г. 01:25
В Армении признали факт передачи истребителей России
В Армении признали факт передачи истребителей России
6 апреля 2022 г. 15:07
Впервые за 30 лет в Шуше совершен полет на параплане
ВидеоВпервые за 30 лет в Шуше совершен полет на параплане
6 апреля 2022 г. 11:21
Сегодня в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении
Сегодня в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении
6 апреля 2022 г. 10:21
Азербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям Эфес-2022
ФотоАзербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям "Эфес-2022"
6 апреля 2022 г. 10:08
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
ФотоНа азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
5 апреля 2022 г. 12:53
В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
ФотоВ Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
5 апреля 2022 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi