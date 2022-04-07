Торги на биржах США закрылись заметным снижением ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением ключевых индексов на 0,4-2,2% на фоне заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о готовности повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов для борьбы с инфляцией в стране.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением ключевых индексов на 0,4-2,2% на фоне заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о готовности повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов для борьбы с инфляцией в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 144,67 пункта (0,42%), до отметки 34 496,51 пункта. Индекс S&P 500 потерял 43,97 пункта (0,97%), опустившись до уровня 4 481,15 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 315,35 пункта (2,22%), до 13 888,82 пункта.