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Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов

Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии в четверг на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего развития банковского кризиса после банкротства Silicon Valley Bank (SVB).
Финансы
17 марта 2023 г. 02:41
Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии в четверг на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего развития банковского кризиса после банкротства Silicon Valley Bank (SVB).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 371,98 пункта (1,17%), до 32 246,55 пункта. Индекс S&P 500 набрал 68,35 пункта (1,76%), достигнув уровня 3 960,28 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 283,23 пункта (2,48%), поднявшись до уровня 11 717,28 пункта.

Индекс Nasdaq KWB, отражающий состояние дел в американской банковской сфере, набрал 2,57%, поднявшись до уровня 83,17 пункта.

Телеканал СNBC подчеркивает, что оптимизм инвесторов во многом связан с решением 11 американских банков предоставить вклад на сумму $30 млрд банку First Republic. "Ситуация на рынках свидетельствует о том, что, возможно, конец света еще не наступает, как многие думали совсем недавно", - приводит канал слова эксперта Crossmark Global Investments Боба Долла.

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