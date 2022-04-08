Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись ростом ключевых индексов в связи с готовностью руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, повысить процентную ставку для борьбы с инфляцией в стране.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись ростом ключевых индексов в связи с готовностью руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, повысить процентную ставку для борьбы с инфляцией в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 87,06 пункта (0,25%), до отметки 34 583,57 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 19,06 пункта (0,43%), поднявшись до уровня 4 500,21 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 8,48 пункта (0,06%) и вырос до 13 897,3 пункта.