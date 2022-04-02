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Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов

Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в пятницу ростом ключевых индексов на фоне публикации данных по безработице в стране.
Финансы
2 апреля 2022 г. 01:06
Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в пятницу ростом ключевых индексов на фоне публикации данных по безработице в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 139,92 пункта (0,4%), до отметки 34 818,27 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 15,45 пункта (0,34%), поднявшись до уровня 4 545,86 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 40,98 пункта (0,29%) и вырос до уровня до 14 261,5 пункта.

Эксперты отмечают, что рост индексов вызван публикацией Министерством труда США данных по безработице в стране, согласно которым данный показатель в марте снизился до 3,6% по сравнению с 3,8% в феврале. По данным властей, за месяц в американской экономике была создана 431 тыс. новых рабочих мест.

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