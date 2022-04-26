Торги на биржах США закрылись ростом индексов после покупки Маском Twitter

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись ростом ключевых индексов на фоне покупки предпринимателем Илоном Маском компании Twitter.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись ростом ключевых индексов на фоне покупки предпринимателем Илоном Маском компании Twitter.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 238,06 пункта (0,7%), до отметки 34 049,46 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 24,34 пункта (0,57%), поднявшись до уровня 4 296,12 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 165,56 пункта (1.29%) и вырос до 13 004,85 пункта.