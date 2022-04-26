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Торги на биржах США закрылись ростом индексов после покупки Маском Twitter

Торги на биржах США закрылись ростом индексов после покупки Маском Twitter Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись ростом ключевых индексов на фоне покупки предпринимателем Илоном Маском компании Twitter.
Финансы
26 апреля 2022 г. 02:17
Торги на биржах США закрылись ростом индексов после покупки Маском Twitter

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись ростом ключевых индексов на фоне покупки предпринимателем Илоном Маском компании Twitter.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 238,06 пункта (0,7%), до отметки 34 049,46 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 24,34 пункта (0,57%), поднявшись до уровня 4 296,12 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 165,56 пункта (1.29%) и вырос до 13 004,85 пункта.

Профильный портал Markets Insider отмечает, что рост индексов спровоцирован во многом укреплением котировок технологических компаний, вызванных сделкой по приобретению Twitter Маском. Акции компании к закрытию торгов выросли на 2,78 доллара США (5,68%), до 51,7 долларов за штуку. Акции других крупных американских технологических компаний также выросли в цене. Так, стоимость акций Apple выросла на 0,67%, Alphabet (компания, которой принадлежит Google) - на 2,87%, Amazon - на 1,19%, Meta - на 1,56%.

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