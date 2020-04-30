​Торги на биржах США закрылись ростом ключевых индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов на фоне новостей об успешных испытаниях лекарства от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 532,31 пункта (2,21%) и установился на отметке 24 633,86 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 76,12 пункта (2,66%) и оказался на отметке 2 939,51 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 306,98 пункта (3,57%), до отметки 8 914,71 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 15,9% (2,11 долларов США) и составила 15,38 долларов США.