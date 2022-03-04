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Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта

Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут.
Финансы
4 марта 2022 г. 11:50
Торги и расчеты на рынках Мосбиржи не будут проводиться с 5 по 8 марта

Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся", - сообщила биржа.

Биржа напомнила, что 6 марта – общероссийский выходной день, соответственно в этот день торги и расчеты также проводиться не будут.

09.14

Банк России решил не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка.

Как передает Report, торги на Мосбирже не ведутся с 25 февраля, тогда она закрылась на отметке 2 470 пунктов. О работе бирже 5 марта, ЦБ объявит завтра, до 9:00 по московскому времени.

Исключение сделано для режима режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.

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Версия на английском языке No trading, settlements on Moscow Exchange markets March 5-8

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