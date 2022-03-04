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Торги акциями на Мосбирже не возобновятся 4 марта

Торги акциями на Мосбирже не возобновятся 4 марта Банк России решил не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка.
Финансы
4 марта 2022 г. 09:14
Торги акциями на Мосбирже не возобновятся 4 марта

Банк России решил не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка.

Как передает Report, торги на Мосбирже не ведутся с 25 февраля, тогда она закрылась на отметке 2 470 пунктов. О работе бирже 5 марта, ЦБ объявит завтра, до 9:00 по московскому времени.

Исключение сделано для режима режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.

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Версия на английском языке Moscow Exchange won't resume stock trading on March 4

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