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Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов

Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов Сумма подписанных сегодня контрактов между Казахстаном и Азербайджаном составила 52 млн долларов США
Финансы
5 апреля 2023 г. 12:09
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов

Сумма контрактов, подписанных между Казахстаном и Азербайджаном по итогам заседания торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Баку, составила 52 млн долларов США.

Как передает Report, об этом журналистам заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

"В ближайшие два дня мы рассчитываем, что сумма контрактов будет расти", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку подписаны договора о поставках металлопродукции и листовой стали, аккумуляторов, трансформаторов, продуктов питания и кондитерских изделий из Казахстана в Азербайджан.

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Версия на английском языке Torebayev: Value of recent Azerbaijan-Kazakhstan trade contracts reaches $52M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Qazaxıstanın imzaladığı müqavilələrin ümumi dəyəri açıqlanıb

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