Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов

Сумма подписанных сегодня контрактов между Казахстаном и Азербайджаном составила 52 млн долларов США

Сумма контрактов, подписанных между Казахстаном и Азербайджаном по итогам заседания торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Баку, составила 52 млн долларов США.

Как передает Report, об этом журналистам заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

"В ближайшие два дня мы рассчитываем, что сумма контрактов будет расти", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку подписаны договора о поставках металлопродукции и листовой стали, аккумуляторов, трансформаторов, продуктов питания и кондитерских изделий из Казахстана в Азербайджан.