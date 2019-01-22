Topaz Investment увеличил долю в Nikoil Bank до 96%

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Долевое распределение акционеров Nikoil Bank изменилось.
Как сообщает Report, это произошло за счет роста уставного капитала банка на 52 млн манатов или на 17,6%, до 348 млн с 296 млн манатов.
Акции Nikoil Bank (26 млн единиц) номинальной стоимостью 2 маната каждая выкупил основной акционер банка - Topaz Investment. Тем самым доля компании в банке увеличилась с 94,92% до 95,68%.
Доля Марины Кулишовой снизилась с 4,96% до 4,22%, а İSR Holdinq - с 0,12% до 0,1%.
Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, который работает с 1994 года.
|Долевое распределение акционеров Nikoil Bank
|Акционеры
|Ранее
|Сейчас
|Сумма (млн манатов)
|Процентное соотношение
|Сумма (млн манатов)
|Процентное соотношение
|Topaz Investment
|280,958
|94,92%
|332,958
|95,68%
|Марина Кулишова
|14,697
|4,96%
|14,697
|4,22%
|İSR Holdinq
|0,345
|0,12%
|0,345
|0,10%
|Итого
|296,000
|100,00%
|348,000
|100,00%
Namiq HüseynovАвтор новости