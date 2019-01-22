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    Topaz Investment увеличил долю в Nikoil Bank до 96%

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    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Долевое распределение акционеров Nikoil Bank изменилось.

    Как сообщает Report, это произошло за счет роста уставного капитала банка на 52 млн манатов или на 17,6%, до 348 млн с 296 млн манатов.

    Акции Nikoil Bank (26 млн единиц) номинальной стоимостью 2 маната каждая выкупил основной акционер банка - Topaz Investment. Тем самым доля компании в банке увеличилась с 94,92% до 95,68%.

    Доля Марины Кулишовой снизилась с 4,96% до 4,22%, а İSR Holdinq - с 0,12% до 0,1%.

    Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, который работает с 1994 года.

    Долевое распределение акционеров Nikoil Bank
    Акционеры Ранее Сейчас
    Сумма (млн манатов) Процентное соотношение Сумма (млн манатов) Процентное соотношение
    Topaz Investment 280,958 94,92% 332,958 95,68%
    Марина Кулишова 14,697 4,96% 14,697 4,22%
    İSR Holdinq 0,345 0,12% 0,345 0,10%
    Итого 296,000 100,00% 348,000 100,00%
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