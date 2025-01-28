Токаев призвал правительство Казахстана "затянуть пояса и жить по средствам"

Необходимо перейти на режим тотальной экономии, расходовать средства лишь на решение самых насущных задач.

Необходимо перейти на режим тотальной экономии, расходовать средства лишь на решение самых насущных задач.

Как сообщает Report, об этом во вторник на расширенном заседании правительства заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач", - сказал он.

Президент отметил, что пришло время затянуть пояса и жить по средствам.

Он также заявил, что Нацбанку Казахстана следует отказаться от установок "независимости и самостоятельности" и активно взаимодействовать с правительством, чтобы не допустить роста инфляции.