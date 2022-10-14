Токаев: Казахстан может увеличить экспорт в страны Центральной Азии на $1 млрд

На первом саммите "Центральная Азия-Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в сегодняшних реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи.

На первом саммите "Центральная Азия-Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в сегодняшних реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи.

В этих целях он предложил разработать новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ, передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан.

По его словам, необходимо активизировать усилия по развитию торговли в регионе: "Анализ говорит о широких возможностях в этом направлении. К примеру, Казахстан готов запустить экспорт в Центрально-Азиатские страны на один миллиард долларов. Мы даже можем увеличить на более чем один миллиард долларов доставку казахстанской продукции в Российскую Федерацию", - заявил Токаев.

Также он высказал свою уверенность, в том, что подобные резервы имеются и у других государств.