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Тогрул Алиев: ЦБА совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка

Тогрул Алиев: ЦБА совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка Центральный банк Азербайджана совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка.
Финансы
10 июля 2023 г. 13:15
Тогрул Алиев: ЦБА совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка

Центральный банк Азербайджана совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев на проходящей в Баку научно-практической конференции "Успешные пути решения банковских споров".

По его словам, в Азербайджане имеется большой потенциал в направлении кредитования как населения, так и бизнеса: "Можно сказать, что ипотечное кредитование доступно всем гражданам, в отличие от ряда стран. Решение проблемных кредитов и обеспечение доступности финансов нашли отражение в "Национальной стратегии социально-экономического развития до 2026 года".

Гендиректор ЦБА сказал, что некоторые отклонения от стандартов в кредитных договорах, которые составляют банки, написание договоров мелким шрифтом и другие подобные случаи могут вызвать проблемы: "Благодаря нашей работе, подобные недочеты будут устранены в кратчайшие сроки".

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Версия на азербайджанском языке Toğrul Əliyev: "Beynəlxalq şirkətlə maliyyə bazarının inkişafı üzərində işləyirik"

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