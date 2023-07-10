Тогрул Алиев: ЦБА совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка

Центральный банк Азербайджана совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка.

Центральный банк Азербайджана совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев на проходящей в Баку научно-практической конференции "Успешные пути решения банковских споров".

По его словам, в Азербайджане имеется большой потенциал в направлении кредитования как населения, так и бизнеса: "Можно сказать, что ипотечное кредитование доступно всем гражданам, в отличие от ряда стран. Решение проблемных кредитов и обеспечение доступности финансов нашли отражение в "Национальной стратегии социально-экономического развития до 2026 года".

Гендиректор ЦБА сказал, что некоторые отклонения от стандартов в кредитных договорах, которые составляют банки, написание договоров мелким шрифтом и другие подобные случаи могут вызвать проблемы: "Благодаря нашей работе, подобные недочеты будут устранены в кратчайшие сроки".