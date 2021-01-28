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The London Post: Азербайджан - лучшее инвестиционное пространство

The London Post: Азербайджан - лучшее инвестиционное пространство Авторитетная британская газета The London Post опубликовала статью под названием "Азербайджан-лучшее инвестиционное пространство"
Финансы
28 января 2021 г. 12:09
The London Post: Азербайджан - лучшее инвестиционное пространство

Авторитетная британская газета The London Post опубликовала статью под названием "Азербайджан - лучшее инвестиционное пространство".

Как сообщает Report, автором статьи является исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы.

Он отмечает, что Азербайджан, экономика которого за последние 15 лет выросла в три раза, нацелен увеличить ее вдвое в ближайшие 10 лет.

По данным Мирового отчета по инвестициям-2020, Азербайджан входит в тройку переходных стран, привлекших больше всего прямых иностранных инвестиций в 2014-2019 годах, а также в топ-10 самых реформаторских стран в отчете Doing Business. Благоприятный бизнес-климат в Азербайджане, повестка приватизации и возможности государственно-частного сотрудничества, а также процесс восстановления в Карабахе создадут новую волну инвестиций.

Ознакомиться со статьей, опубликованной в газете The London Post, можно по предоставленной ссылке: https://thelondonpost.net/azerbaijan-the-best-destination-for-investment-dr-vusal-gasimli/

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Версия на английском языке London Post: Azerbaijan – The Best Destination for Investment
Версия на азербайджанском языке The London Post: “Azərbaycan ən yaxşı investisiya məkanıdır”

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