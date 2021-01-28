The London Post: Азербайджан - лучшее инвестиционное пространство

Авторитетная британская газета The London Post опубликовала статью под названием "Азербайджан-лучшее инвестиционное пространство"

Авторитетная британская газета The London Post опубликовала статью под названием "Азербайджан - лучшее инвестиционное пространство".

Как сообщает Report, автором статьи является исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы.

Он отмечает, что Азербайджан, экономика которого за последние 15 лет выросла в три раза, нацелен увеличить ее вдвое в ближайшие 10 лет.

По данным Мирового отчета по инвестициям-2020, Азербайджан входит в тройку переходных стран, привлекших больше всего прямых иностранных инвестиций в 2014-2019 годах, а также в топ-10 самых реформаторских стран в отчете Doing Business. Благоприятный бизнес-климат в Азербайджане, повестка приватизации и возможности государственно-частного сотрудничества, а также процесс восстановления в Карабахе создадут новую волну инвестиций.