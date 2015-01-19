The Guardian: падение рубля угрожает экономикам девяти стран

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Падение рубля представляет угрозу для экономик девяти стран, зависящих от денежных переводов своих граждан, работающих в России. Как сообщает Report, об этом говорится в статье британской The Guardian.

В свете экономических трудностей многие мигранты из бывших советских республик думают о том, чтобы покинуть Россию, говорится в статье.

Как сообщает газета со ссылкой на данные Всемирного банка, в целом эти страны могут потерять более 10 млрд. долларов в 2015 году.

В статье отмечается, что экономики региона находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и падение российской валюты оказывает эффект на валюты соседей России. Обвал рубля, в частности, уже привел к обесцениванию валюты Туркменистана и может спровоцировать дальнейшее падение казахстанского тенге.

Согласно информации Всемирного банка, от денежных переводов зависит 21% экономики Армении, 12% экономики Грузии, 31,5% экономики Кыргызстана, 25% экономики Молдовы, 42% экономики Таджикистана, 12% экономики Узбекистана, 5,5 % экономики Украины, 4,5 % экономики Литвы и 2,5 % экономики Азербайджана.

The Guardian отмечает, что большую часть переводов в эти страны как раз составляют денежные средства из России.