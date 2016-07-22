Texnikabank​, лицензия которого ликвидирована, задолжал другим азербайджанским банкам крупную сумму

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Часть недвижимого имущества, в котором расположены филиалы ОАО Texnikabank, где в настоящее время идет процесс ликвидации, заложена в других финансовых институтах.

Об этом Report сообщил источник в банковском секторе.

Согласно информации, за время деятельности Тexnikabank взял в основном из азербайджанских банков 52 млн. манатов, в качестве залога для которых и было указано данное имущество. В настоящее время ведутся работы по продаже имущества и погашению долгов.

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана от 1 февраля 2016 года аннулирована лицензия ОАО Texnikabank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.

Изначально ликвидатором банка был ООО M.M.M. Perfekt Konsaltinq, затем решением Бакинского административно-экономического суда №1 эти полномочия перешли Азербайджанскому фонду страхования вкладов.