Tesla заработала на биткоинах больше, чем на продажах электрокаров

За месяц криптовалюта принесла автопроизводителю около 1,08 миллиардов долларов США

Tesla, месяц назад купившая биткоины на 1,5 миллиардов долларов США, уже заработала на них больше, чем на продаже электрокаров за весь 2020 год. Автопроизводитель пока не планирует регистрировать прибыль от криптовалюты, стоимость которой глава компании Илон Маск считает завышенной.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса Bitcointreasuries.

Там отмечается, что в январе Tesla приобрела 48 000 биткоинов на 1,5 миллиардов долларов США, а на сегодняшний день их стоимость достигла уже 2,58 миллиардов долларов США. То есть всего за месяц криптовалюта принесла автопроизводителю около 1,08 миллиардов долларов США.

Для сравнения: на продаже электрокаров за весь 2020 год Tesla заработала 721 миллион долларов США. Таким образом, инвестиции в биткоин оказались для компании выгоднее, чем основной бизнес, отмечает и издание The Times.

Прибыль от подорожания криптовалюты автопроизводитель регистрировать не собирается. Биткоины будут учитываться как нематериальный актив с неограниченным сроком использования, пока компания не решит их продать.

Ранее глава Tesla Илон Маск назвал инвестиции компании в биткоин рискованными и намекнул, что решение закупиться криптовалютой на 1,5 миллиардов долларов США принимал не он. По словам миллиардера, инвестиции в биткоин являются довольно рискованной стратегией для компании из индекса S&P 500.

Позже Маск пояснил, что криптовалюта, как и обычные деньги, является "набором данных, позволяющим избежать неудобств, связанных с бартерным обменом". В связи с этим стоимость биткоина глава Tesla считает несколько завышенной.