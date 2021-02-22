О нас
Report Georgia
Аудио новости

Tesla заработала на биткоинах больше, чем на продажах электрокаров

Tesla заработала на биткоинах больше, чем на продажах электрокаров За месяц криптовалюта принесла автопроизводителю около 1,08 миллиардов долларов США
Финансы
22 февраля 2021 г. 11:21
Tesla заработала на биткоинах больше, чем на продажах электрокаров

Tesla, месяц назад купившая биткоины на 1,5 миллиардов долларов США, уже заработала на них больше, чем на продаже электрокаров за весь 2020 год. Автопроизводитель пока не планирует регистрировать прибыль от криптовалюты, стоимость которой глава компании Илон Маск считает завышенной.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса Bitcointreasuries.

Там отмечается, что в январе Tesla приобрела 48 000 биткоинов на 1,5 миллиардов долларов США, а на сегодняшний день их стоимость достигла уже 2,58 миллиардов долларов США. То есть всего за месяц криптовалюта принесла автопроизводителю около 1,08 миллиардов долларов США.

Для сравнения: на продаже электрокаров за весь 2020 год Tesla заработала 721 миллион долларов США. Таким образом, инвестиции в биткоин оказались для компании выгоднее, чем основной бизнес, отмечает и издание The Times.

Прибыль от подорожания криптовалюты автопроизводитель регистрировать не собирается. Биткоины будут учитываться как нематериальный актив с неограниченным сроком использования, пока компания не решит их продать.

Ранее глава Tesla Илон Маск назвал инвестиции компании в биткоин рискованными и намекнул, что решение закупиться криптовалютой на 1,5 миллиардов долларов США принимал не он. По словам миллиардера, инвестиции в биткоин являются довольно рискованной стратегией для компании из индекса S&P 500.

Позже Маск пояснил, что криптовалюта, как и обычные деньги, является "набором данных, позволяющим избежать неудобств, связанных с бартерным обменом". В связи с этим стоимость биткоина глава Tesla считает несколько завышенной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
16 февраля 2021 г. 13:47
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi