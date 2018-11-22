Tesla снизила цены на автомобили в Китае вследствие торговой войны

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Крупнейший производитель электромобилей Tesla объявил о снижении цен в Китае на различные варианты Model S и Model X.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Tesla.

В публикации отмечено, что с 22 ноября цены на электромобили в Китае будут меньше на 12-26%. Например, Model S 75D подешевела с 887,6 тыс. юаней до 782,9 тыс. юаней, а Model X P100D - на 24,4%, до 1,19 млн юаней.

Аналитики такой шаг сочли попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.