Tesla представила изображение новой Tesla Model Y

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор компании Tesla Inc. Илон Маск на ежегодном собрании акционеров представил изображение новой Tesla Model Y.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, модель, вероятно, станет доступна покупателям в 2019 или 2020 году.

Он также объявил о планах построить от 10 до 20 гигафабрик по всему миру, увеличить на них количество аккумуляторных ячеек до 10 000, а также представить полностью электрический грузовик с полуприцепом.

Серийное производство Model 3 начнется уже в следующем месяце, и первые автомобили вскоре будут доставлены покупателям. Tesla нацелилась на производство 5 000 автомобилей в неделю до конца текущего года и 10 000 автомобилей в неделю в 2018 году.