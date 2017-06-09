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    Tesla представила изображение новой Tesla Model Y

    Модель станет доступна покупателям в 2019 или 2020 году

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор компании Tesla Inc. Илон Маск на ежегодном собрании акционеров представил изображение новой Tesla Model Y.

    Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, модель, вероятно, станет доступна покупателям в 2019 или 2020 году.

    Он также объявил о планах построить от 10 до 20 гигафабрик по всему миру, увеличить на них количество аккумуляторных ячеек до 10 000, а также представить полностью электрический грузовик с полуприцепом.

    Серийное производство Model 3 начнется уже в следующем месяце, и первые автомобили вскоре будут доставлены покупателям. Tesla нацелилась на производство 5 000 автомобилей в неделю до конца текущего года и 10 000 автомобилей в неделю в 2018 году.

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