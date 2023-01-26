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Tesla получила рекордную прибыль в четвертом квартале прошлого года

Tesla получила рекордную прибыль в четвертом квартале прошлого года Американский производитель электроавтомобилей Tesla получил рекордную прибыль по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года.
Финансы
26 января 2023 г. 14:37
Tesla получила рекордную прибыль в четвертом квартале прошлого года

Американский производитель электроавтомобилей Tesla получил рекордную прибыль по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба компании.

Выручка корпорации за три месяца выросла на 37%, до 24,3 млрд. долларов, что стало самым высоким показателем компании за всю ее историю. Чистая прибыль за указанный период увеличилась на 59%, до 3,7 млрд. долларов.

Раннее сообщалось, что глава Tesla Илон Маск был вынужден снизить цены на электроавтомобили компании и предложить скидку в 20% новым покупателям из-за обострившейся конкуренции в индустрии.

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