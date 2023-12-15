Tesla получила $153 млн налоговых льгот на строительство завода в Мексике

Правительство Мексики предоставило американской компании Tesla налоговые льготы на сумму 153 млн долларов для строительства завода на территории страны.

Правительство Мексики предоставило американской компании Tesla налоговые льготы на сумму 153 млн долларов для строительства завода на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства мексиканского штата Нуэво-Леон.

"Льготы, одобренные Советом базовой инфраструктуры и поддержки создания новых рабочих мест в виде снижения налога на заработную плату, достигают 2,627 млрд песо", - отметили в правительстве штата. Власти добавили, что эта сумма составляет "всего лишь 3,37% от инвестиций Tesla".

Как указывается в сообщении, утвержденные льготы будут способствовать созданию необходимой транспортной инфраструктуры и помогут решить проблемы нехватки пресной воды. В правительстве Нуэво-Леона отметили, что инвестиции Tesla, которая на начальном этапе вложит в создание завода 4,5 млрд долларов, станут рекордными в истории штата.

Ранее губернатор Нуэво-Леона Самуэль Гарсия заявлял, что завод производящей электромобили американской компании Tesla может быть построен в Мексике менее чем за девять месяцев. Предприятие будет размещено в районе Санта-Катарина, недалеко от границы с США