Tesla получила $153 млн налоговых льгот на строительство завода в Мексике

Правительство Мексики предоставило американской компании Tesla налоговые льготы на сумму 153 млн долларов для строительства завода на территории страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства мексиканского штата Нуэво-Леон.
"Льготы, одобренные Советом базовой инфраструктуры и поддержки создания новых рабочих мест в виде снижения налога на заработную плату, достигают 2,627 млрд песо", - отметили в правительстве штата. Власти добавили, что эта сумма составляет "всего лишь 3,37% от инвестиций Tesla".
Как указывается в сообщении, утвержденные льготы будут способствовать созданию необходимой транспортной инфраструктуры и помогут решить проблемы нехватки пресной воды. В правительстве Нуэво-Леона отметили, что инвестиции Tesla, которая на начальном этапе вложит в создание завода 4,5 млрд долларов, станут рекордными в истории штата.
Ранее губернатор Нуэво-Леона Самуэль Гарсия заявлял, что завод производящей электромобили американской компании Tesla может быть построен в Мексике менее чем за девять месяцев. Предприятие будет размещено в районе Санта-Катарина, недалеко от границы с США