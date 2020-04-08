Tesla объявила дату возобновления работы ее заводов

Американская компания Tesla снизит зарплаты сотрудников до 30% и отправит некоторых в неоплачиваемый отпуск на фоне закрытия заводов из-за пандемии.

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на разосланное корпоративное письмо.

Агентство отметило, что на 30% сократятся зарплаты вице-президентов компании, на 20% - руководителей подразделений, рядовые работники лишатся 10% заработка. Эта мера вступит в силу 13 апреля и будет действовать до окончания второго финансового квартала. Сотрудники компании, которые не могут работать из дома, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. В письме сказано, что Tesla планирует возобновить работу заводов 4 мая.

24 марта компания объявила о приостановке производства на заводах во Фримонте (штат Калифорния) и Баффало (штат Нью-Йорк) из-за коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали около 400 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 12,9 тысяч человек, выздоровели 22 тысячи пациентов.