Tesla лишилась 140 млн долларов из-за инвестиций в биткоин по итогам 2022 года

Производитель электрокаров компания Tesla зафиксировала убыток в размере 140 млн долларов из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года.

Производитель электрокаров компания Tesla зафиксировала убыток в размере 140 млн долларов из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla сообщила об убытках в указанном размере от инвестиций в биткоин. Согласно отчету, за прошлый год производитель электромобилей зафиксировал потери 204 млн долларов от снижения цены криптовалюты, но получил 64 млн долларов за счет операций по конвертации биткоина.

В документе указали, что вложенные средства в биткоинах являются бессрочными нематериальными активами. При этом они периодически пересматриваются, чтобы понять, есть ли отличие их стоимости на балансе организации от справедливой цены на рынке.