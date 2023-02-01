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Tesla лишилась 140 млн долларов из-за инвестиций в биткоин по итогам 2022 года

Tesla лишилась 140 млн долларов из-за инвестиций в биткоин по итогам 2022 года Производитель электрокаров компания Tesla зафиксировала убыток в размере 140 млн долларов из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года.
Финансы
1 февраля 2023 г. 13:38
Tesla лишилась 140 млн долларов из-за инвестиций в биткоин по итогам 2022 года

Производитель электрокаров компания Tesla зафиксировала убыток в размере 140 млн долларов из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla сообщила об убытках в указанном размере от инвестиций в биткоин. Согласно отчету, за прошлый год производитель электромобилей зафиксировал потери 204 млн долларов от снижения цены криптовалюты, но получил 64 млн долларов за счет операций по конвертации биткоина.

В документе указали, что вложенные средства в биткоинах являются бессрочными нематериальными активами. При этом они периодически пересматриваются, чтобы понять, есть ли отличие их стоимости на балансе организации от справедливой цены на рынке.

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