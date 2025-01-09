Центр строительства и планирования выбрал страховщика

11:30

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре выбрал страховщика по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, центр для этого выбрал ОАО Paşa Sığorta.

Страховой компании за услуги будет выплачено 4 тыс. манатов. Срок действия договора между центром и страховой компанией по ОСАГО рассчитан до конца 2025 года.