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Центр строительства и планирования выбрал страховщика

Центр строительства и планирования выбрал страховщика 11:30
Финансы
9 января 2025 г. 11:48
Центр строительства и планирования выбрал страховщика

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре выбрал страховщика по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, центр для этого выбрал ОАО Paşa Sığorta.

Страховой компании за услуги будет выплачено 4 тыс. манатов. Срок действия договора между центром и страховой компанией по ОСАГО рассчитан до конца 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi sığortaçı seçib

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