​Теракты в Париже приведут к падению курса евро

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Террористические акты в Париже окажут отрицательное влияние на курс евро на следующей неделе.

Как сообщает Report, основной причиной падения евро станет сокращение доходов туристического сектора вследствие проблем с безопасностью в Еврозоне.

Отметим, что Франция - наиболее посещаемая туристами страна. В 2014 году страну посетило 83,7 млн. туристов. Доходы туристического сектора в размере 150 млрд. евро в прошлом году составили 7% ВВП. Однако закрытие границ и серьезные меры безопасности после произошедших террористических событий нанесут значительный урон туристическому сектору и окажут отрицательное воздействие на рост ВВП. Подобное развитие процессов лишит крупных доходов вторую экономику Еврозоны, и без того находящуюся в трудном экономическом положении.

Аналитическая группа Report считает, что курс евро в понедельник, 16 ноября, ослабеет по отношению к другим валютам. Ожидается падение курса USD/EUR до отметки 1,05-1,06.

Ослабление евро повлияет и на курс маната. Хотя серьезных изменений не ожидается, однако курс AZN/USD прогнозируется на уровне 1,0508, AZN/EUR - 1,11.