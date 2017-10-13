Темпы спада экономики Азербайджана ослабели

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года в Азербайджане произведено ВВП на 50 067,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что по итогам января-августа рецессия в экономике составила 1,1%. Иными словами, темп спада ВВП ослабел.

Производство ВВП на душу населения составило 5 149,4 манатов, что на 1,6% ниже аналогичного показателя за прошлый год.

На ненефтяной сектор пришлось 31 327,2 млн манатов или 62,57% ВВП, что превышает прошлогодний показатель на 2,5%.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 28 329,4 млн манатов или 56,58%. Это на 5,3% меньше, чем в прошлом году. В январе-сентябре производство непромышленной продукции в стране увеличилось на 3,1% и составило 6 704,2 млн манатов.