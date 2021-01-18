Темпы роста ВВП Китая в 2020 году оказались минимальными за 40 лет

Темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии нового коронавируса оказались минимальными за последние более чем 40 лет, составив 2,3%.

Темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии нового коронавируса оказались минимальными за последние более чем 40 лет, составив 2,3%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, по мере восстановления китайской экономики рост ВВП за IV квартал составил 6,5%. В октябре - декабре 2019 года соответствующий показатель составил 6%.

Согласно опубликованному документу, масштабы экономики Китая за минувший год превысили 101,59 трлн юаней (примерно 15,66 трлн долларов США по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 3%, до 7,77 трлн юаней (около 1,19 трлн долларов США), промышленность - на 2,6%, до 38,42 трлн юаней (5,92 трлн долларов США), сфера услуг - на 2,1%, до 55,39 трлн юаней (8,54 трлн долларов США).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019, когда объем экономики страны составил 98,65 трлн юаней (порядка 15 трлн долларов США), - до 6%. Динамика была ниже показателя 2020 года последний раз в 1976 году, тогда она составила минус 1,6%.

Доля безработных среди городского населения Китая в 2020 году составила 5,2%, оставшись на прошлогоднем уровне.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, показатель основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,7%, не изменившись по сравнению с 2019 годом.

Согласно документу, в 2020 году власти создали более 11,86 млн новых рабочих мест, выполнив план на 131,8%.

Промышленное производство в КНР по итогам 2020 года выросло в годовом исчислении на 2,8%.

Как следует из доклада, распространенного на пресс-конференции, темпы роста в четвертом квартале значительно ускорились и достигли 7,1% (в третьем квартале они составляли 5,8%).

Динамика промышленного производства в КНР за последние несколько лет постепенно понижается. В 2017 году она составила 6,6%, а в 2018-м - уже 6,2%. В минувшем году данный сектор экономики продемонстрировал рост на уровне 5,7%.

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в 2020 году составил 39,19 трлн юаней (около 6 трлн долларов США по текущему курсу), уменьшившись на 3,9%.

Как отмечается в распространенном докладе, продажи в сельской местности за соответствующий период сократились на 3,2%, в урбанизированных районах - на 4%.

Из документа следует, что за минувшие 12 месяцев в Китае, несмотря на упомянутый спад, заметно вырос объем реализации товаров онлайн - на 10,9%, до 11,76 трлн юаней.

Потребительский рынок КНР в последние годы демонстрировал плавное снижение темпов увеличения розничных продаж. В 2016 году они увеличились на 10,4%, в 2017 году - на 10,2%, в 2018 году - на 9%, а в 2019 году - на 8%. Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая.

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, в 2020 году выросли в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около 8 трлн долларов США по текущему курсу).

Как отмечается в распространенном докладе, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства по итогам 2020 года в Китае увеличился на 19,5%, в промышленности этот показатель вырос на 0,1%, в сфере услуг - на 3,6%.

Из документа следует, что инвестиции в производство фармацевтических товаров, а также компьютеров и оргтехники в Китае за соответствующий период выросли на 28,4% и 22,4%.

Темпы роста инвестиций в основной капитал КНР в последние годы постепенно замедлялись еще до пандемии. В 2016 году они составили 8,1%, а в 2017, 2018 и 2019 гг. понизились до 7,2%, 5,9% и 5,4% соответственно.