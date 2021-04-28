Темпы роста НДС в Азербайджане превысили ненефтяной ВВП почти на 5%

Высокая динамика роста этих платежей наблюдается в условиях прозрачности оборота

В январе-марте этого года наблюдается увеличение удельного веса НДС, акцизов и налога на прибыль в налоговых поступлениях.

Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Темпы роста НДС, акцизов, промыслового налога и налога на прибыль в ненефтяном секторе превысили номинальные темпы роста ненефтяного ВВП на 4,9%. В структуре налоговых поступлений от ненефтегазового сектора удельный вес НДС поднялся до 35,2%, по налогу на прибыль - до 29,1%, по подоходному налогу - до 18,1%, по акцизам - до 6,2%. Высокая динамика роста этих платежей наблюдается в условиях прозрачности оборота.

В первом квартале этого года наблюдался рост налоговых поступлений в ряде сфер ненефтегазового сектора. Самые высокие темпы роста поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были зафиксированы в сфере связи (41,5 %), промышленности (23,1%), сфере услуг (15,7%), торговле (2,5%), других сферах деятельности (6,6%).