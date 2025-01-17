Темпы роста мировой экономики в 2025-2026 годах могут составить 2,7%

Всемирный банк (ВБ) считает, что темпы роста мировой экономики в 2025-2026 годах составят 2,7%.
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"Ожидается, что в 2025-2026 гг. рост мировой экономики будет стабильным на уровне 2,7%", - говорится в докладе. Согласно оценке Всемирного банка, темпы роста мировой экономики в 2024 году составили 2,7%.
В документе указывается, что глобальный рост "стабилизируется по мере того, как инфляция приближается к целевым значениям, а смягчение денежно-кредитной политики способствует поддержанию активности как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах". Также отмечается, что благоприятное влияние на темпы роста оказывает "укрепление торговли и инвестиций".
Вместе с тем в докладе говорится, что темпы роста мировой экономики находятся на достаточно низком уровне. Отмечается, что показатель 2,7% ниже средних темпов роста мировой экономики десятилетия до пандемии, которые составили 3,1%.
Напомним, что ВБ спрогнозировал рост экономики Азербайджана в 2025 году также на уровне 2,7%.