Темпы роста экономики Азербайджана приблизились к 4%

В январе-августе этого года ВВП Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,6%.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на 10-й встрече министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.
По его словам, в ненефтяном секторе рост составил 5,5%.
Напомним, что за 7 месяцев текущего года экономика страны продемонстрировала рост на 2,7%, в том числе на 5,3% в ненефтяном секторе.
Правительство Азербайджана прогнозирует, что в этом году экономический рост в стране составит 4,6%.