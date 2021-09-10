Темпы роста экономики Азербайджана приблизились к 4%

В январе-августе этого года ВВП Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,6%.

В январе-августе этого года ВВП Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,6%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на 10-й встрече министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.

По его словам, в ненефтяном секторе рост составил 5,5%.

Напомним, что за 7 месяцев текущего года экономика страны продемонстрировала рост на 2,7%, в том числе на 5,3% в ненефтяном секторе.

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в этом году экономический рост в стране составит 4,6%.