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Темпы роста экономики Азербайджана приблизились к 4%

Темпы роста экономики Азербайджана приблизились к 4% В январе-августе этого года ВВП Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,6%.
Финансы
10 сентября 2021 г. 12:16
Темпы роста экономики Азербайджана приблизились к 4%

В январе-августе этого года ВВП Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,6%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на 10-й встрече министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.

По его словам, в ненефтяном секторе рост составил 5,5%.

Напомним, что за 7 месяцев текущего года экономика страны продемонстрировала рост на 2,7%, в том числе на 5,3% в ненефтяном секторе.

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в этом году экономический рост в стране составит 4,6%.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economic growth rates close to 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatının böyümə tempi 4%-ə yaxınlaşıb

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