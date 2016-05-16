Темп роста проблемных кредитов в России удвоился

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В России темп роста доли просроченных кредитов в I квартале 2016 г. удвоился в годовом выражении и достиг 17,82%.

Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, доля кредитов с просрочкой платежа более 90 дней с начала года выросла на 0,85 п. п. и составила 13,35%. Общее количество кредитов, по которым вовремя не осуществлялись платежи, с начала года выросло на 800 тыс. шт. и составило 13,6 млн. шт. Количество кредитов с просрочкой платежа более 90 дней с начала года выросло на 670 тыс. шт. и составило 10,2 млн. кредитов.

Объем просроченной задолженности составил 1,217 трлн. рублей (18,7 млрд. долларов) или 13,42% от общего объема ссудной задолженности граждан. С начала года показатель вырос на 67 млрд. рублей (1,04 млрд. долларов).

Долги с просрочкой платежа более 90 дней выросли с начала года на 63 млрд. рублей (0,97 млрд. долларов), их объем в конце I квартала составил 1,176 трлн. рублей (18,1 млрд. долларов) или 12,92% от общего объема ссудной задолженности.

Самый быстрый рост доли просроченных кредитов наблюдался в сегменте кредитов наличными. С начала года показатель вырос на 1 п. п. и составил 21,95%. Объем просроченных кредитов наличными составил 755 млрд. рублей (11,6 млрд. долларов) или 18,08% от объема ссудной задолженности.

Заметно вырос уровень просроченной задолженности и в сегменте автокредитов. По ним просрочка увеличилась на 0,8 п. п. и достигла значения 13,90%. Объем просроченных автокредитов составил 71 млрд. рублей (1,1 млрд. долларов) или 14,49% от объема ссудной задолженности.

В сегменте кредитных карт доля просроченных кредитов выросла с начала года на 0,5 п. п. и составила 14,58% от общего количества активных кредитных карт. Объем просроченной задолженности по кредитным картам составил 243 млрд. рублей (74 млрд. долларов) или 26,24% от объема ссудной задолженности по картам.

Генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Даниэль Зеленский отмечает, что начало года традиционно отличается высокими темпами роста доли просроченных кредитов и это в большей степени обусловлено сезонным фактором.

"Однако в этом году мы видели, что темпы роста были более умеренными, чем в течение аналогичного периода прошлого года. Это связано с кредитными стратегиями банков, которые в прошлом году серьезно ограничили кредитование, ужесточив требования к заемщикам. В настоящий момент мы не видим предпосылок к резкому росту объемов розничного кредитования в этом году, поэтому, скорее всего, при сохранении текущей макроэкономической ситуации доля просроченных кредитов продолжит расти умеренными темпами до конца года", - уточнил он.