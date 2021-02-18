Telegram планирует разместить бонды на 1 млрд долларов

Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей

Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум 1 млрд долларов США через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов.

Как передает Report, об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. По их словам, бумаги не будут размещены на бирже. Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей.

Особенность предстоящего размещения облигаций Telegram заключается в том, что оно проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия, по словам собеседников, составляет 50 млн долларов США. По информации одного из источников, минимальный чек может быть снижен до 10 млн долларов США. Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Американцы участвовать в этом не смогут, утверждает источник издания. По его словам, право отбирать инвесторов остается за Telegram.

В России потенциальные инвесторы, по данным источников, получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые являются финансовыми агентами на этом рынке. Облигации будут выпущены на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7—8% от суммы долга, сообщает один из собеседников. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

По словам экспертов, первичное размещение невыгодно проводить сейчас, так как при наличии стабильной монетизации в Telegram акции компании можно разместить по более высокой оценке. При проведении IPO Telegram придется учитывать, что держатели облигаций зафиксируют прибыль и поменяют долг на акции, поэтому компании надо будет размещать большой объем акций, чтобы что-то заработать. Схема с конвертируемым займом популярна для венчурных сделок, в которых участвуют небольшие компании, но в России такого масштаба сделки случаются редко, отметили эксперты. По их мнению, спрос на бумаги должна подогреть именно возможность в будущем получить акции Telegram.