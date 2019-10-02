Текущий уровень инфляции в Азербайджане оптимальный для населения, бизнеса и государства

Когда в Азербайджане был внедрен первый социальный пакет, возник искусственный ажиотаж, что это может ускорить инфляцию. Но инфляция не ускорилась ни после реализации первого социального пакета в марте-апреле, ни после второго социального пакета в сентябре-октябре.

Как сообщает Report, об этом рассказал на пресс-конференции исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы, комментируя вопрос о том, что социальные реформы в Азербайджане ускорят инфляцию.

Он добавил, что инфляция на сегодняшний день даже ниже установленного Центробанком целевого коридора и равна 2,6%: "Уже реализуется второй социальный пакет, и пока речи не может быть об инфляции. К концу года уровень инфляции будет соответствовать монетарной политике и установленному ЦБА инфляционному коридору. Это вполне приемлемый уровень".

По мнению Гасымлы, положительное сальдо платежного баланса также предотвращает резкую инфляцию: "Не может и речи идти о высокой инфляции и повышении цен. Сегодня в Азербайджане наблюдается положительное сальдо платежного баланса. Платежный баланс является основным механизмом прогнозирования инфляции. Второй по значимости вопрос - это сводный баланс и государственный бюджет. Наличие положительного сальдо по обоим из них по-прежнему не оставляет места для инфляции".

Помимо этого, он указал, что экономика страны развивается: "К примеру, за 8 месяцев ненефтяной сектор вырос на 3%, сельское хозяйство - на 6,3%, ненефтяная промышленность - на 15,3%, ИКТ - на 17,6%, количество туристов, приезжающих в Азербайджан - на 8%, ненефтяной экспорт - на 17%. Спрос и предложение регулируют друг друга, поэтому нет риска высокой инфляции. Сегодняшний уровень инфляции является оптимальным как для населения, так и для бизнеса и государства".