Текущие котировки облигаций SOCAR будут публиковаться ежедневно

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Выпуск в обращение облигаций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) является важным шагом с позиции национализации структуры рынка капитала. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО “Бакинская фондовая биржа” Фариз Азизов на пресс-конференции, посвященной итогам продаж облигаций SOCAR и начала операций на вторичном рынке.

По его словам, это самая крупная эмиссия в истории БФБ, размещенная в высшем (основном) сегменте рынка: “В размещении, помимо БФБ и Национального депозитарного центра, принимали участие еще 12 организаций. С этого дня начинается расчет доходов по облигациям. БФБ будет ежедневно публиковать информацию по вторичному рынку, а также текущие котировки. Те инвесторы, кто не смог принять участие в первичном размещении, могут воспользоваться возможностями вторичного рынка, выбрать своего брокера и вложиться в облигации”.