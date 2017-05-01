Тариель Исмаилов назначен новым зампредом правления AccessBank

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного совета ЗАО AccessBank назначен новый заместитель председателя правления и главный бизнес-администратор (CBO) Банка.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, им стал Тариель Исмаилов, ранее занимавший должность исполнительного директора AccessBank по микрокредитованию и кредитному бэк офису.

Т.Исмаилов начал свою успешную деятельность в AccessBank в 2003 году как специалист по микрокредитованию. За короткое время проявив свои управленческие и высокие профессиональные качества, Т.Исмаилов в 2006 году был назначен на должность руководителя филиала "Гянджа". Впоследствии Т.Исмаилов занимал позиции регионального менеджера, руководителя департамента и в 2013-ом году был назначен исполнительным директором AccessBank-a по микрокредитованию и кредитному бэк офису.

Обладающий большим опытом в сфере банковской деятельности, Т.Исмаилов также является председателем экспертной группы по кредитному делу и рискам в Ассоциации банков Азербайджана. Т.Исмаилов получил степень магистра по специальности "Экономика и Право" и в настоящее время работает над научной работой на тему "Совершенствование экономического механизма государственной поддержки предпринимательства".

Напомним, что AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.