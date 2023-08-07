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​​​​​​​Танкер "Шуша" успешно завершил свой первый рейс

​​​​​​​Танкер "Шуша" успешно завершил свой первый рейс Успешно завершен первый рейс танкера типа "Афрамакс" под названием "Шуша", который был приобретен совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных началах с одобрения Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанское каспийское морское парохо
Финансы
7 августа 2023 г. 11:04
​​​​​​​Танкер Шуша успешно завершил свой первый рейс

Успешно завершен первый рейс танкера типа "Афрамакс" под названием "Шуша", который был приобретен совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных началах с одобрения Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Судно, под управлением ASCO Ship Management AFEZCO, являющейся 100-процентной дочерней компанией ASCO, было успешно загружено сырой нефтью в ливийском порту Эс-Сидер 29 июля и направилось в порт Огаста (Италия).

Первый рейс танкера типа "Афрамакс" успешно завершен и груз благополучно выгружен с судна в порту назначения.

Каждый из трех танкеров типа "Афрамакс", приобретенных совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, имеет дедвейт (валовую вместимость) около 115 000 тонн, и они будут эксплуатироваться под флагом Азербайджана в водах за пределами Каспийского моря.

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Версия на английском языке Aframax type tanker named Shusha successfully completes first voyage
Версия на азербайджанском языке  “Aframax” tipli “Şuşa” tankerinin ilk səfəri baş tutub

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